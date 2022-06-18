У Маріуполі люди набирають воду з калюж через відсутність водопостачання

У Маріуполі люди набирають воду з калюж, а росіяни мародерять. Фото: kievvlast.com.ua

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Відсутність водопостачання в Маріуполі стало справжньою проблемою для мешканців окупованого міста.

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Через недостачу води маріупольцям доводиться набирати її з калюж. Вода в місті відсутня, особливо там, де російські загарбники вже відвітували про відновлення водопостачання. Про це 18 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж, які утворилися від поривів, і використовувати її для життя, — зазначив він.

За словами радника міського голови, російські солдати вкрали на Театральному сквері фонтан та обладнання до нього.

Андрющенко додав, що окупанти планують найближчим часом мобілізувати ув’язнених, які перебувають у Маріупольському СІЗО.

Нагадаємо, у Маріупольській міській раді повідомляли, що епідемічна ситуація в розбомбленому та окупованому росіянами місті з кожним днем погіршується. Через масові поховання, проливні дощі та спеку у Маріуполі невпинно зростає кількість інфекційних захворювань. До кінця року майже 10 тис. маріупольців можуть померти від холери, дизентерії та інших захворювань.