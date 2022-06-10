Через холеру в Маріуполі до кінця року можуть загинути 10 тис. жителів. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n171558-holera-moje-pryzvesty-do-zagybeli-10-tys-mariupolciv-do-kincya-roku-mer.html

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Епідемічна ситуація в розбомбленому та окупованому росіянами Маріуполі з кожним днем погіршується.

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До кінця 2022 року від холери, дизентерії та інших захворювань можуть померти майже 10 тис. жителів міста. Кількість інфекційних захворювань невпинно зростає через масові поховання. Ситуацію погіршує й погода — проливні дощі та шалена спека. Про це 10 червня повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка в Telegram.

Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тис. маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі та це підтверджує британська розвідка, — зазначив міський голова.

Бойченко закликав міжнародні місії Червоного Хреста та ООН об'єднатися та створити стійкі зелені коридори для початку масової евакуації людей з міста.

Також мер додав, що окупанти в Маріуполі зачинили лікарні, щоб приховати спалах випадків холери в місті.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери реєструвалися у місті з травня. Британці зазначають, що медичні служби в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу.