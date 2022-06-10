Медицина в Маріуполі близька до колапсу, спалах холери погіршить ситуацію - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n171540-medycyna-v-mariupoli-blyzka-do-kolapsu-spalah-holery-pogirshyt-sytuaciu-brytanska-rozvidka.html

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Британська розвідка зведення з України за 10 червня присвятила темі холери у Маріуполі і загалом ситуації на окупованих територіях.

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рф нібито намагається надати основні громадські послуги населенню на окупованих територіях України. Утім, окупанти не можуть дати раду проблемам доступу до питної води, телефонного зв’язку та інтернет-послуг.

Ймовірно, у Херсоні відчувається гостра нестача ліків, а у Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери реєструвалися у місті з травня.

Британці нагадують, що Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, з того часу були невеликі спалахи, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь.

Медичні служби в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери ще більше посилить ситуацію.

Ми спостерігаємо як місто закривається. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона в Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти в результаті епідемії, і слово «холера» звучить усередині міста, всередині окупаційної влади та їхніх кураторів, — повідомляв на початку червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцеві розповідають про нестерпний сморід, влаштовані посеред міста сміттєзвалища, морги в торгових центрах. Загиблі досі під завалами, а ситуація ускладнюється спекою, відсутністю ліків, медичної допомоги та лабораторій, за допомогою яких можна фіксувати випадки зараження.

Питну воду жителі Маріуполя отримують раз на два дні.