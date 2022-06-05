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Ракурс
В окупованому Маріуполі – проблеми з водопостачанням, фото: Петро Андрющенко

Кількаденні черги за водою вимушені вистоювати жителі Маріуполя (ФОТО)

5 чер 2022, 10:57
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Жителям тимчасово окупованого Маріуполя для отримання води доводиться записуватися в чергу, яка займає щонайменше два дні.



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Про це сьогодні, 5 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні, — наголошує Андрющенко. — Основна причина — падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини — літню спеку.

Зазначається, що гуманітарну допомогу від окупантів вже скорочено — тепер її видають виключно людям пенсійного віку.

Всім іншим виключно через «роботу». Практика «їжа за роботу» поновилася, — розповів Андрющенко.

Також радник мера повідомив, що молодь міста окупанти змушують записуватись в «дружини» та допомагати мобільним патрулям, зокрема і у фільтраційних заходах. За відмову погрожують мобілізацією в «армію» так званої «ДНР».

Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців, — наголошує Андрющенко.

В окупованому Маріуполі – проблеми з водопостачанням, фото: Петро Андрющенко

Джерело: Ракурс


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