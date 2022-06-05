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Наслідки російських обстрілів, фото: Угруповання Об'єднаних сил
32 населені пункти обстріляли росіяни за добу на Донбасі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171373-32-naseleni-punkty-obstrilyaly-rosiyany-za-dobu-na-donbasi-foto.htmlРакурс
Російські війська на Донбасі за минулу добу, 4 червня, обстріляли загалом 32 населені пункти Луганської і Донецької областей.
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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба штабу Угруповання Об'єднаних сил.
Обстрілів з боку рашистів зазнали:
- у Луганській області — Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине та Миколаївка;
- у Донецькій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Времівка, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка, Хрестище, Гостре, Адамівка, Хромове, Дружківка та Святогірськ.
В результаті, за попередніми даними, загинули щонайменше чотири цивільні особи, ще 13 було поранено.
Окупанти за добу зруйнували та пошкодили, зокрема, такі цивільні об'єкти:
- 75 житлових будинків;
- цех металообробки заводу «Енергомашспецсталь» у Краматорську;
- побутовий корпус Новокраматорського машинобудівного заводу у Краматорську;
- цех КВПіА підприємства «АЗОТ» у Сєвєродонецьку;
- гаражі сільськогосподарського підприємства «Ілюс» у Хромовому;
- дитячий табір «Вогник» у Бахмуті;
- комунальне підприємство у Бахмуті;
- Всіхсвятський скит Святогірської лаври у Тетянівці;
- відділення «Укрпошти» у Лисичанську.