Російські війська обстріляли Краматорськ, фото: Олександр Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n171370-rosiyany-zavdaly-aviaraketnogo-udaru-po-kramatorsku-foto.html

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Росіяни завдали нічного авіаракетного удару по місту Краматорську Донецької області.

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Про це сьогодні, 5 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

В результаті, за словами мера, було завдано серйозних пошкоджень двом підприємствам міста.

«Звільняють» нас від промисловості, — зазначив Гончаренко. — За попередньою інформацією без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог також завдав ракетного удару по Київщині. З’явилися повідомлення про пожежу на лівому березі Києва. Київська обласна військова адміністрація повідомляє про збиття силами ППО ракети над Обухівським районом. За попередньою інформацією — жертв та руйнацій немає.