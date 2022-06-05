росія завдала ракетного удару по Києву, фото: «Україна 24»

https://racurs.ua/ua/n171369-rashysty-vdaryly-raketamy-po-kyievu-klychko.html

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Російські війська сьогодні, 5 червня, вранці завдали ракетного удару по Києву.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці, — зазначив Кличко.

Згодом Кличко зазначив, що наразі інформації про жертв немає, одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

За інформацією місцевих ЗМІ, жителі лівого берега Києва спостерігають потужну пожежу.

Також про обстріл Києва повідомляє Генштаб ЗСУ.