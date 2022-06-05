Последствия российских обстрелов, фото: Группировка Объединенных сил

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Ракурс

Російські війська на Донбасі за минулу добу, 4 червня, обстріляли загалом 32 населені пункти Луганської і Донецької областей.

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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба штабу Угруповання Об'єднаних сил.

Обстрілів з боку рашистів зазнали:

у Луганській області — Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине та Миколаївка;

у Донецькій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Времівка, Мар’їнка, Нью-Йорк, Василівка, Маяки, Сокіл, Керамік, Новомихайлівка, Хрестище, Гостре, Адамівка, Хромове, Дружківка та Святогірськ.

В результаті, за попередніми даними, загинули щонайменше чотири цивільні особи, ще 13 було поранено.

Окупанти за добу зруйнували та пошкодили, зокрема, такі цивільні об'єкти: