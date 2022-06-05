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Более 260 детей стали жертвами российской агрессии

262 ребенка в Украине стали жертвами российской агрессии

5 июн 2022, 10:04
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В Україні внаслідок масштабної російської агресії загинули 262 дитини.



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Ще понад 467 дитини поранено. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих зафіксовано в таких регіонах:

  • Донецькій області — 189;
  • Київській області — 116;
  • Харківській області — 112;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Миколаївській області — 47;
  • Запорізькій області — 29;
  • Сумській області — 17;
  • Києві — 16;
  • Житомирській області — 15.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в місті. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав несумісні з життям поранення 13-річний хлопець;
  • у ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.

Через здійснювані ворогом бомбардування та обстріли пошкоджено вже 1 тис. 938 закладів освіти, 182 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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