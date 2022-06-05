262 ребенка в Украине стали жертвами российской агрессии

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Более 260 детей стали жертвами российской агрессии
262 ребенка в Украине стали жертвами российской агрессииhttps://racurs.ua/n171372-262-rebenka-v-ukraine-stali-jertvami-rossiyskoy-agressii.htmlРакурс
В Україні внаслідок масштабної російської агресії загинули 262 дитини.
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Ще понад 467 дитини поранено. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих зафіксовано в таких регіонах:
- Донецькій області — 189;
- Київській області — 116;
- Харківській області — 112;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Миколаївській області — 47;
- Запорізькій області — 29;
- Сумській області — 17;
- Києві — 16;
- Житомирській області — 15.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в місті. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав несумісні з життям поранення 13-річний хлопець;
- у ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.
Через здійснювані ворогом бомбардування та обстріли пошкоджено вже 1 тис. 938 закладів освіти, 182 з них зруйновані повністю.