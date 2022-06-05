Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Подбитая российская техника, фото: «Радіо Свобода»

Потери врага за сутки назвали в Генштабе ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

5 июн 2022, 09:36
999

Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже 31 тис. 150 осіб.



.

За добу цей показник зріс на 100 ліквідованих окупантів. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 1 тис. 381 танк;
  • 3 тис. 392 бойові броньовані машини;
  • 686 одиниць артилерійських систем;
  • 207 одиниць РСЗВ;
  • 95 одиниць засобів ППО;
  • 210 літаків;
  • 175 гелікоптерів;
  • 548 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 122 крилаті ракети;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров