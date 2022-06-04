Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ поймали большую «рыбу» на Харьковщине - станцию связи рф (ВИДЕО)

ВСУ поймали большую «рыбу» на Харьковщине — станцию связи рф (ВИДЕО)

4 июн 2022, 10:57
999

Збройні сили України виявили сучасну російську станцію зв’язку (Р-439-ОД або П-260-О) на території Харківської області. Згодом її успішно ліквідувала артилерія 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.



.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Окрім цього, в 92-й ОМБр розповіли те, як військові разом із рятувальниками ДСНС займаються зачисткою територій від вибухонебезпечних предметів.

Вірте в ЗСУ і дослухайтесь до повідомлень керівників військових або цивільних адміністрацій. Бережіть себе, шановні українці! — підсумували у 92-й ОМБр.

Нагадаємо, раніше на Миколаївському напрямку морські піхотинці бойового розрахунку ПТРК «Стугна» з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського демілітаризували російський танк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров