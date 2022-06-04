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ЗСУ вполювали велику “рибу” на Харківщині - сучасну станцію зв’язку рф

ЗСУ вполювали велику «рибу» на Харківщині — сучасну станцію зв’язку рф (ВІДЕО)

4 чер 2022, 10:57
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Збройні сили України виявили сучасну російську станцію зв’язку (Р-439-ОД або П-260-О) на території Харківської області. Згодом її успішно ліквідувала артилерія 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.



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Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Окрім цього, в 92-й ОМБр розповіли те, як військові разом із рятувальниками ДСНС займаються зачисткою територій від вибухонебезпечних предметів.

Вірте в ЗСУ і дослухайтесь до повідомлень керівників військових або цивільних адміністрацій. Бережіть себе, шановні українці! — підсумували у 92-й ОМБр.

Нагадаємо, раніше на Миколаївському напрямку морські піхотинці бойового розрахунку ПТРК «Стугна» з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського демілітаризували російський танк.

Джерело: Ракурс


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