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БМД-4М й інші трофеї захопили “Королівські піхотинці” з 24-ї ОМБр

БМД-4М й інші трофеї захопили «Королівські піхотинці» з 24-ї ОМБр (ФОТО)

4 чер 2022, 10:33
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24-та окрема механізована бригада імені короля Данила Збройних сил України захопила російську БМД-4М повітряно-десантних військ армії рф, а саме 31-ї окремої десантно-штурмової бригади армії рф — цей підрозділ окупантів вчиняв звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.



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Після «гідної зустрічі» на півночі нашої держави, ця орда приїхала на Луганщину. Перед вами фото із трофейної БМД-4м (бойова машина десанту), згаданого вище підрозділу, яку нещодавно «Королівські піхотинці» підбили у нашій смузі відповідальності, — зазначає прес-служба 24-ї ОМБр.

Захисники України додали, що після невеличкого ремонту, машина виконуватиме бойові завдання.

А ось її екіпажу, не допоможе вже нічого, — підсумували українські військові.

Джерело: Ракурс


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