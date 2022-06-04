Пропагандисти рф хизувалися гарматою - за 50 секунд її знищила арта ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n171339-propagandysty-rf-hyzuvalysya-garmatou-za-50-sekund-yiyi-znyschyla-arta-zsu-video.html

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Російські пропагандисти на фронті хизувалися своєю гарматою — вогнеметною системою залпового вогню «Солнцепек». Вони зробили постріл з РСЗО заради картинки і розповідали на камеру про міць такого «страшного кнута», який має на меті деморалізувати українців. У цей момент рашистам прилетіла влучна відповідь артилерії Збройних сил України.

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Я так понимаю, это прилет, — заявив пропагандист і побіг до автомобіля.

Для того, щоб завдати вогонь у відповідь, українській контрбатарейній артилерії знадобилося 50 секунд. Загалом через 130 секунд РСЗО «Солнцепек» була ліквідована точним ударом.

Нагадаємо, згідно із задокументованими фото та відео втрати російської техніки перевищила 4 тис. 200 одиниць.