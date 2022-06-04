П’ять великих десантних кораблів з трьох ВМФ рф вийшли у Чорне море

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Угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів Військово-морських сил росії, вийшли у Чорне море. У Південній бухті — найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти — біля Мінної стінки пришвартовано чотири військово-десантні кораблі.

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Про це пише «Крим.Реалії».

Найближчі два на фото — це кораблі проекту 1171 «Тапір». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них — «Саратов» (знищений українською ракетою в порту Бердянська). Два інших — «Орск» і «Николай Фильченков».

Також біля Мінної стінки стоять два кораблі проекту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Ямал» и «Азов».

Наразі у тринадцятому судноремонтному заводі в Кілен-бухті стоять на ремонті військові кораблі «Новочеркасск» та «Азов».

Нагадаємо, за інформацією оперативного командуання «Південь», у Чорному морі наразі перебувають, окрім п’яти військово-десантних кораблів ВДК, ще три ракетних кораблі та один підводний човен.

росія вивела в море дві третини своїх підводних човнів — усі вони оснащені ракетами.