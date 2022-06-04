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Пропагандисты рф хвастились пушкой - за 50 секунд ее уничтожила арта ВСУ

Пропагандисты рф хвастились пушкой — спустя 50 секунд ее уничтожила арта ВСУ (ВИДЕО)

4 июн 2022, 10:03
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Російські пропагандисти на фронті хизувалися своєю гарматою — вогнеметною системою залпового вогню «Солнцепек». Вони зробили постріл з РСЗО заради картинки і розповідали на камеру про міць такого «страшного кнута», який має на меті деморалізувати українців. У цей момент рашистам прилетіла влучна відповідь артилерії Збройних сил України.



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Я так понимаю, это прилет, — заявив пропагандист і побіг до автомобіля.

Для того, щоб завдати вогонь у відповідь, українській контрбатарейній артилерії знадобилося 50 секунд. Загалом через 130 секунд РСЗО «Солнцепек» була ліквідована точним ударом.

Нагадаємо, згідно із задокументованими фото та відео втрати російської техніки перевищила 4 тис. 200 одиниць.

Источник: Ракурс


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