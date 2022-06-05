Підбита російська техніка, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n171371-vtraty-voroga-za-dobu-nazvaly-u-genshtabi-infografika.html

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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже 31 тис. 150 осіб.

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За добу цей показник зріс на 100 ліквідованих окупантів. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

1 тис. 381 танк;

3 тис. 392 бойові броньовані машини;

686 одиниць артилерійських систем;

207 одиниць РСЗВ;

95 одиниць засобів ППО;

210 літаків;

175 гелікоптерів;

548 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

122 крилаті ракети;

13 кораблів/катерів;

2 тис. 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.