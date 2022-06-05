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Підбита російська техніка, фото: «Радіо Свобода»
Втрати ворога за добу назвали у Генштабі ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n171371-vtraty-voroga-za-dobu-nazvaly-u-genshtabi-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже 31 тис. 150 осіб.
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За добу цей показник зріс на 100 ліквідованих окупантів. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 1 тис. 381 танк;
- 3 тис. 392 бойові броньовані машини;
- 686 одиниць артилерійських систем;
- 207 одиниць РСЗВ;
- 95 одиниць засобів ППО;
- 210 літаків;
- 175 гелікоптерів;
- 548 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 122 крилаті ракети;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 тис. 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 53 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за добу ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.