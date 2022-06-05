262 дитини в Україні стали жертвами російської агресії

Понад 260 дітей стали жертвами російської агресії

https://racurs.ua/ua/n171372-262-dytyny-v-ukrayini-staly-jertvamy-rosiyskoyi-agresiyi.html

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В Україні внаслідок масштабної російської агресії загинули 262 дитини.

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Ще понад 467 дитини поранено. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих зафіксовано в таких регіонах:

Донецькій області — 189;

Київській області — 116;

Харківській області — 112;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 53;

Херсонській області — 52;

Миколаївській області — 47;

Запорізькій області — 29;

Сумській області — 17;

Києві — 16;

Житомирській області — 15.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в місті. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав несумісні з життям поранення 13-річний хлопець;

у ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.

Через здійснювані ворогом бомбардування та обстріли пошкоджено вже 1 тис. 938 закладів освіти, 182 з них зруйновані повністю.