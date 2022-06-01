Трибунал над Зеленським, знесення будинків і довідка про фільтрацію - що відбувається у Маріуполі (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n171246-trybunal-nad-zelenskym-znesennya-budynkiv-i-dovidka-pro-filtraciu-scho-vidbuvaietsya.html

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У фейковій ДНР погрожують смертною карою Володимиру Зеленському та Петру Порошенку. Бойовики ОРДЛО пообіцяли на трибуналі у Маріуполі засудити керівників України.

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Зокрема, «найвищу міру покарання» вже визначили для двох президентів і Олександра Турчинова, який був виконувачем обов’язків у 2014 році. Про це 1 червня написав у своїх соцмережах радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Чекаю на заяву про колонізацію Марсу та залучення до союзників інопланетян, щоб вже точно бути впевненим, що все заявлене відбудеться, — прокоментував новини з рідного міста Андрющенко.

Тим часом окупанти в Маріуполі готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. При цьому вони заявляють, що з початком знесення будівель буде проведено переселення.

Людей літнього віку планують компактно розселити у приміщенні гуртожитків на проспекті Будівельників, а в їхні квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо відсутня згода на переселення, — повідомив Андрющенко.

Власників будівель, які планують знести незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На запитання, де жити відповідають, що «це не справа окупаційної влади».

Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії — примус до депортації в росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку, — пояснив Андрющенко.

Він також показав, як виглядає довідка про фільтрацію та перепустка на переміщення, які видають українцям окупанти рф.

Так виглядає гетто 21 століття в центрі Європи. Що там ембарго та зброя, наші толерантні партнери? Або ми, українці, зупинимо путіна разом, або готуйтесь до власних перепусток, — написав Андрющенко.