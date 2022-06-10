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ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171539-zsu-znyschyly-bazu-vagnerivciv-na-okupovaniy-luganschyni-video.htmlРакурс
Збройні сили України знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині.
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Вижив тільки один рашист, — уточнив голова області Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону уранці 10 червня.
Ворожа база розташована на стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році.
Місто, що до 2016 року мало назву Стаханов, перебуває під окупацією з 2014 року та входить до Алчевського району на території так званої лнр.
Арена, що вміщувала 7,2 тис. глядачів, у 1990-х роках була домашнім полем клубу «Шахтар» (Кадіївка), котрий раніше також називався «Стахановець», «Вагонобудівник» і ФК «Стаханов».