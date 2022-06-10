Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині

ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині (ВІДЕО)

10 чер 2022, 08:51
999

Збройні сили України знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині.



.

Вижив тільки один рашист, — уточнив голова області Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону уранці 10 червня.

Ворожа база розташована на стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році.

Місто, що до 2016 року мало назву Стаханов, перебуває під окупацією з 2014 року та входить до Алчевського району на території так званої лнр.

Арена, що вміщувала 7,2 тис. глядачів, у 1990-х роках була домашнім полем клубу «Шахтар» (Кадіївка), котрий раніше також називався «Стахановець», «Вагонобудівник» і ФК «Стаханов».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів