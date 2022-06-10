ВСУ уничтожили базу «вагнеровцев» на оккупированной Луганщине

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Ракурс

Збройні сили України знищили базу «вагнерівців» на окупованій Луганщині.

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Вижив тільки один рашист, — уточнив голова області Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону уранці 10 червня.

Ворожа база розташована на стадіоні в Кадіївці, яку росіяни окупували у 2014 році.

Місто, що до 2016 року мало назву Стаханов, перебуває під окупацією з 2014 року та входить до Алчевського району на території так званої лнр.

Арена, що вміщувала 7,2 тис. глядачів, у 1990-х роках була домашнім полем клубу «Шахтар» (Кадіївка), котрий раніше також називався «Стахановець», «Вагонобудівник» і ФК «Стаханов».