Росіянам може допомогти у наступі на Слов'янськ обміління Сіверського Донця - ISW

https://racurs.ua/ua/n171538-rosiyanam-moje-dopomogty-u-nastupi-na-slov-yansk-obmilinnya-siverskogo-doncya-isw.html

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Російська армія досягла незначних успіхів у наступі на Словʼянськ, але перш ніж його штурмувати, їй потрібно буде подолати Сіверський Донець.

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Про це заявили у вашингтонському Інституті вивчення війни (ISW). У звіті за 9 червня повідомляється, що попередні спроби Росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але зараз він значно змілів.

Російські війська 9 червня під прикриттям потужного артилерійського вогню продовжували атакувати українські позиції у Сєвєродонецьку. Українські та російські джерела підтвердили, що російські війська контролюють усі житлові сектори міста, а бої тривають за промислову зону «Азот», де перебувають українські війська.

Росіяни продовжували безуспішні спроби взяти під контроль Тошківку, щоб рухатися на північ у бік Лисичанська та уникнути переправи через річку Сіверський Донець із Сєвєродонецька.

Російські війська завдали важких повітряних і артилерійських ударів по Сєвєродонецьку та його околицях для підтримки наземних операцій у місті.

Окупанти продовжили просування на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма і 9 червня досягли незначних територіальних здобутків на північ від Слов’янська. Вони, швидше за все, прагнуть використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися на південь до Слов’янська, але навряд чи захоплять місто через опір українців у цьому районі.

Російським зусиллям рухатися до Слов’янська, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець, яку їм доведеться перетнути на північ (навколо Святогірська-Тетянівки) та на схід від Слов’янська (навколо Райгородка), щоб пройти до міста.

Крім того, російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли прогресу. Український Генеральний штаб повідомив, що ворог мав частковий успіх у Комишувасі (північний схід від Бахмута) і Роти (південний схід від Бахмута). Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.