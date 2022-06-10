Зеленський у Києві зустрівся з британським міністром оборони. Скріншот з відео

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 10 червня прибув з робочим візитом до Києва.

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Британський чиновник провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Олексієм Резніковим. Говорили про допомогу, яку народ Великої Британії надає Україні. Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Facebook.

Зброя, фінанси, санкції — три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України, — зазначив глава держави й подякував за допомогу Великій Британії, уряду та прем'єр-міністру Борисові Джонсону.

Натомість Воллес зазначив, що українці та британці мають багато чого спільного в історичному плані, бо обидва народи, як і в часи Другої світової війни, зараз борються з фашистським режимом росії. Міністр запевнив, що Україна, як і Британія, ніколи не здається, якими б не були труднощі.

Ми бачимо, що путінський режим на межі колапсу, принаймні, в тому, що стосується військової потуги, — зазначив британський міністр.

Наприкінці зустрічі український президент подарував Воллесу екземпляр воєнної марки «Рускій воєнний корабль всьо» і поставив свій підпис.

Нагадаємо, набережна на річці Стугна у Василькові, який під час наступу російських нацистів на Київ зазнав значних ушкоджень, матиме ім’я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.