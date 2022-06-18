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Ракурс
В Херсоне взорвали авто коллаборанта-начальника тюрьмы

В Херсоне взорвали авто коллаборанта-начальника тюрьмы (ФОТО)

18 июн 2022, 15:14
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У Херсоні підірвали авто колаборанта та начальника в’язниці Євгена Соболєва



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За інформацією народного депутата України Олексія Гончаренка, колаборант позбувся обох ніг.

У Херсоні підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці

Деталі інциденту повідомило й «Суспільне». Вибуховий пристрій був прикріплений до дерева, а сам удар припав на машину.

Військові росії назвали те, що сталося терактом українських партизанів. РосЗМІ підтвердили факт вибуху і заявили, що Соболєва госпіталізовано з пораненням ніг.

Подія сталася на проспекті Адмірала Сенявіна. Через вибух у сусідніх будинках повилітали вікна, зламалися дерева на вулиці. Інформацію про постраждалих наразі зʼясовують.

У Херсоні підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці (ФОТО)

14 червня радник голови Офісу президента Арестович заявив, що Збройні сили України підійшли ще ближче до тимчасово окупованого Херсона й знаходяться за 18 км від обласного центру.

5 травня Генеральна прокуратура виписала Євгену Соболєву повідомлення про підозру у державній зраді.

Источник: Ракурс


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