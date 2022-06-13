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Благодаря контрнаступлению украинских войск освобождена часть Херсонщины - Зеленский
Благодаря контрнаступлению украинских войск освобождена часть Херсонщины — Зеленскийhttps://racurs.ua/n171663-blagodarya-kontrnastupleniu-ukrainskih-voysk-osvobojdena-chast-hersonschiny-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту, тож звільнення захоплених територій уже незабаром.
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Під час контрнаступу на Херсонщині українські війська уже звільнили частину громад області. Наступ росіян на півдні України зупинений — заявив Зеленський у відеозверненні до українців 13 червня.
Він переконує, що українські військові повернуть усі захоплені території.
І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть про те, що звільнення буде… Звісно, ми звільнимо й наш Крим, — наголосив президент.
Він розповів, що у боях на Донбасі наші війська тактично переграють росіян — попри значну перевагу противника в артилерії.
Ми сподіваємось, що партнери дадуть нам артилерію. Ми повернемося до окупованих міст. Ми прийдемо в Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, на Донбас та Крим. Потрібно лише достатньо зброї, і вона є у партнерів. Ніхто не знає, скільки триватиме визволення, але воно буде. Окупанти відключають електроенергію, відключають зв’язок та українське телебачення, заборонили виїзд та не дають гуманітарних коридорів, — йдеться у зверненні президента.