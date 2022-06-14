ЗСУ вже перебувають за 18 км від Херсона. Фото: Офіс президента

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Збройні сили України підійшли ще ближче до тимчасово окупованого Херсона й знаходяться за 18 км від обласного центру.

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Українська артилерія завдає масованих артилерійських ударів по скупченнях противника на південному напрямку. Підрозділам ЗСУ довелося відійти на 3 км назад, але на хід боїв це ніяким чином не впливає. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На Херсонському напрямку їм добре «вломили» нашою артилерією, а на запорізькому вони їхали, їхали, їхали, але не доїхали, тому що їм влупили, — зазначив він.

Арестович переконує, що з боку українських бійців суттєво зросла якість контрбатарейної боротьби, оскільки армію наситили артилерією.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram оприлюднив відеозвернення українського військового. Боєць заявив, що українські підрозділи знаходяться вже за 10 км від Херсона і скоро прийдуть його звільняти.

Хочу звернутися до жителів Херсону — ми вже близько, 10 км від Херсону, тому чекайте на нас, друзі, ми обов’язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна, — зазначив військовий.

Нагадаємо, 13 червня президент Володимир Зеленський запевнив, що українські військові мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту, тож звільнення захоплених територій відбудеться уже незабаром.