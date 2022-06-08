ЗСУ звільнили Благодатне, до Херсона лишається 15 км

https://racurs.ua/ua/n171485-zsu-zvilnyly-blagodatne-do-hersona-lyshaietsya-15-km-zmi.html

Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України на території Херсонської області триває.

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В процесі контрнаступу, ЗСУ звільнили населений пункт Благодатне. До міста Херсон всього 15 км. Слава Україні! Слава ЗСУ! — написав військовий кореспондент Роман Бочкала у Телеграм.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live» заявив, що росіяни залишили село Благодатне у напрямку Херсона для проведення перегрупування.

Сьогодні (6 червня — ред.) російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання, — заявив Арестович.

З його слів, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ Збройних сил України.