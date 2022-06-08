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Українські Су-25 очистили землю від окупантів
Українські Су-25 очистили землю від окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171484-ukrayinski-su-25-ochystyly-zemlu-vid-okupantiv-video.htmlРакурс
Українські літаки Су-25 з 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що входить до складу авіації Повітряних сил ЗСУ, запустили ракети по російськім цілям.
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Відео зняте безпілотником, який передав фонд «Повернись живим».
Су-25, гвинтокрили та квадрокоптери працюють у чіткій координації та очищають українську землю від рашистських окупантів, — додали у «Повернись живим».