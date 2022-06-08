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Ракурс
Українські Су-25 очистили землю від окупантів

Українські Су-25 очистили землю від окупантів (ВІДЕО)

8 чер 2022, 13:37
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Українські літаки Су-25 з 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що входить до складу авіації Повітряних сил ЗСУ, запустили ракети по російськім цілям.



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Відео зняте безпілотником, який передав фонд «Повернись живим».

Су-25, гвинтокрили та квадрокоптери працюють у чіткій координації та очищають українську землю від рашистських окупантів, — додали у «Повернись живим».

Джерело: Ракурс


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