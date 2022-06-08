Українські Су-25 очистили землю від окупантів

https://racurs.ua/ua/n171484-ukrayinski-su-25-ochystyly-zemlu-vid-okupantiv-video.html

Ракурс

Українські літаки Су-25 з 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що входить до складу авіації Повітряних сил ЗСУ, запустили ракети по російськім цілям.

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Відео зняте безпілотником, який передав фонд «Повернись живим».