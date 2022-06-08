Меркель розповіла, чому путін пішов на війну з Україною

https://racurs.ua/ua/n171483-merkel-rozpovila-chomu-putin-pishov-na-viynu-z-ukrayinou.html

Ракурс

Ангела Меркель, колишній канцлер Німеччини, прокоментувала рішення воєнного злочинця рф володимира путіна розпочати війну з Україною. На її думку, кремль прагне знищити Європейський Союз.

.

Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання, — наголосила в інтерв’ю каналу ARD екс-канцлер, яка раніше відзначалася приязним ставленням до путіна.

З її слів, «ненависть путіна, його ворожість» спрямовано проти західної демократичної моделі.

Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО, — переконана Меркель.

Німецький політик також визнала, що колишньому уряду Берліна «не вдалося створити архітектуру безпеки».

Про це необхідно замислитися, — сказала Меркель.

Вона ставить питання про те, «чи можна було зробити більше, щоб запобігти трагедії» в Україні.

Велике горе, що це не вдалося, але я не можу собі дорікнути, що я не намагалася, — заявила Меркель.

Нагадаємо, у квітні Меркель розкритикували за те, що вона відвідала Італію невдовзі після звістки про звірства в Бучі під Києвом, а не прийняла запрошення відвідати Україну. В інтерв’ю екс-канцлер сказала, що знала, що поїздка викличе суперечності, але цим вона хотіла дати зрозуміти, що вона більше не канцлер й відокремлена від політичного процесу.

Також Меркель повідомила, що в 2008 році вона заблокувала надання Києву плану дій щодо членства в НАТО, оскільки «Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною в галузі внутрішньої політики», а прискореному вступу стала б перешкоджати рф, і це «не пішло б на користь».

Багато хто у Німеччині критикує курс Меркель щодо росії як надто м’який, проте вона вважає виправданими спроби вирішити конфлікт між росією та Україною дипломатичним шляхом у 2014−2015 роках.

Я не вважаю, що повинна сказати: «Це було неправильно», — і тому не вибачатимуся, — заявила Меркель.

Разом з тим, екс-канцлер визнала, що потрібно було жорсткіше відреагувати на анексію Криму роосією у 2014 році.