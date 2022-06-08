“Бешкетники Сірка” з 92-ї ОМБр спалили склад техніки окупантів

https://racurs.ua/ua/n171482-beshketnyky-sirka-z-92-yi-ombr-spalyly-sklad-tehniky-okupantiv-video.html

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Війна росії проти України триває. Тим часом 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка (формування механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України) показало свою витончену «роботу» зі складом техніки воєнних злочинців рф.

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Демілітарізація рашистів по рецепту 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Сірка, — написав у Телеграм фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, напередодні Сухопутні війська показали, як артилеристи й аеророзвідка викрили та знищили склад з боєкомплектами та реактивними системами залпового вогню «Град».