Украинские Су-25 очистили землю от оккупантов

https://racurs.ua/n171484-ukrainskie-su-25-ochistili-zemlu-ot-okkupantov-video.html

Ракурс

Українські літаки Су-25 з 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, що входить до складу авіації Повітряних сил ЗСУ, запустили ракети по російськім цілям.

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Відео зняте безпілотником, який передав фонд «Повернись живим».