В бою под Изюмом погиб известный активист Роман Ратушный

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Ракурс

В бою під Ізюмом загинув лідер ініціативи «Захистимо Протасів Яр» у Києві, активіст, розвідник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Роман Ратушний. 5 липня Романові мало виповнитися 25 років.

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Про загибель Романа Ратушного повідомила у Фейсбук ініціатива «Захистимо Протасів Яр».

Важкі дні. Підтвердилась страшна новина. 9 червня в бою, під Ізюмом, загинув лідер нашої громади, голова ГО «Захистимо Протасів Яр» і розвідник 93 омбр «Холодний Яр» Роман Ратушний, — йдеться у Фейсбук-повідомленні активістів, які протидіяли забудові Протасового Яру.

Ратушний загинув під час виконання бойового завдання. Про дату прощання мають повідомити пізніше.

Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвідувальному дозорі і загинув під час виконання бойового завдання, — повідомили побратими загиблого воїна.

Саме Роман Ратушний є автором добре відомої тези, яку просив памʼятати та поширювати: «Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям».