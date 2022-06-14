Авиация рф с апреля не залетает на подконтрольные ВСУ территории - Воздушные силы

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Військові літаки росії впродовж кількох місяців не залітають на території, які контролюють Збройні сили України. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

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Противник уже більше двох місяців не залітає на контрольовану Україною територію. Це великий показник, — заявив Ігнат.

З його слів, росіяни використовують свою авіацію лише на тимчасово окупованих територіях.

Ігнат також додав, що українські системи протиповітряної оборони не є протиракетними й направлені на збиття ворожих літаків і вертольотів.

У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів — це літальні апарати ворога-літаки, вертольоти. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі, — додав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Він розповів, що високотехнологічні ракети рф малопомітні і летять на наднизьких висотах, зникаючи з радарів.

Раніше Ігнат заявляв, що Україна має достатньо пілотів, проте їм не вистачає літаків.

Нагадаємо, 14 червня під час повітряної тривоги, яка була оголошена майже по всій Україні, вдалося збити російські ракети у чотирьох областях — Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській.