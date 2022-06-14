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Вертолет и БМП с десантниками рф ликвидировали ВСУ на Херсонщине (ВИДЕО)

Вертолет и БМП с десантниками рф ликвидировали ВСУ на Херсонщине (ВИДЕО)

14 июн 2022, 15:57
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Збройні сили України в Херсонській області приземлили ворожий гвинтокрил — ремонту він тепер не підлягає. Також захисники України ліквідували російські позиції з опорними БМП. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» у Фейсбук.



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Українські військові збили гелікоптер рф з переносного зенітного ракетного комплексу неподалік Миколаївки. За словами речника ОК «Південь» Владислава Назарова, ситуація в південному регіоні — стабільно напружена, але під контролем наших сил оборони.

Також українські підрозділи з допомогою ракетно-артилерійського озброєння ліквідували 16 окупантів. Армія рф зменшилася на танк, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки. Зокрема, 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта опублікувала відео розбитих російських позицій з опорними БМП.

Нині ЗСУ в Херсонській області наближаються до селища Томина Балка.

Наближаємося до Томиної Балки, а це 20 км до Херсона. Зараз бої тривають між Таврійським і Томиною Балкою, — повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Источник: Ракурс


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