Меркель мовчала три місяці про війну і запропонувала посередництво Києву та москві

https://racurs.ua/ua/n171830-merkel-movchala-try-misyaci-pro-viynu-i-zaproponuvala-poserednyctvo-kyievu-ta-moskvi.html

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Ангела Меркель заявила про готовність стати «мирним посередником» між москвою та Києвом.

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Про це вона розповіла в інтерв’ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), зауваживши, що наразі це питання не обговорюється, це лише перспектива, яку вона розглядає.

Меркель зауважила, що до того, як вийти з політики у 2021 році вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому.

Екс-канцлер також розповіла. що володимир путін не хотів зустрічей у «нормандському форматі». Вона визнала, що в останній рік правління її вплив на президента рф послабився. Меркель припустила, що її відставка могла вплинути на рішення путі почати війну.

Можливо, (вторгнення росії) посприяла моя відставка, як і вибори у Франції, виведення військ з Афганістану та занепад у виконанні Мінських домовленостей. Було очевидно, що я більше не буду на посаді, і тому просто мушу сказати, що різноманітні спроби (вирішити конфлікт) протягом останнього року не мали результату. Меркель розповіла, що до свого звільнення з посади федерального канцлера в грудні 2021 року намагалася запобігти війні, але не досягла успіхів. За її словами, путін більше не був готовий до самітів у нормандському форматі (нормандська четвірка — група з урегулювання конфлікту на сході України, утворена у 2014 році, до неї увійшли керівники рф, України, Німеччини та Франції). При цьому Меркель не змогла «створити додатковий дискусійний формат для росії та Європи щодо порядку європейської безпеки». Меркель довгий час не коментувала вторгнення росії в Україну. Тільки на початку червня вона ала своє перше інтерв’ю після відставки Der Spiegel. У ньому вона теж говорила про війну в Україні й, зокрема, заявила, що не вважає себе винною у тому, що війні не вдалося запобігти. Дипломатія не є помилкою лише тому, що вона не увінчалася успіхом, — заявила Меркель. — Так що я не розумію, чому я повинна говорити, що це була помилка, і не вибачатимуся.

Попри комфортне перебування за кордоном і уважне ставлення господарів, усе більше українців повертаються додому. Лише на Волині прикордонники щодоби реєструють на в’їзд по 10 тисяч наших мігрантів. Кажуть, у гостях добре, але без рідних людей і не на рідній землі все одно важко. Проте суттєвих черг із польського боку все ж немає. Зменшився і потік автомобілів, які ввозять за нульовою ставкою розмитнення. А от на виїзд із України черги із вантажних автомобілів надто великі й сягають до 20 кілометрів, а часом і більше. Без умов і під спекою водії ночують у полі по кілька діб.