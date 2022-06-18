Володимир Зеленський пропонує ратифікувати Стамбульську конвенцію. 18 червня президент України вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.

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Інформацію про документ оприлюднено на сайті українського парламенту. Депутати можуть розглянути в Раді законопроєкт вже у понеділок, 20 червня.

Україна була однією із держав-авторок Конвенції та підписала її у 2011 році, однак досі не ратифікувала.

Цей документ встановлює кримінальну відповідальність за насильство проти жінок, не лише сексуальне й фізичне — ще психологічне, економічне, примусовий шлюб, примусовий аборт або стерилізацію.

Наразі в Україні діє низка статей кримінального кодексу, проте розписані вони не настільки широко й детально. Крім того, документ передбачає механізми захисту як жінок, так і чоловіків, які зазнали домашнього насильства.

Вимога ратифікації Стамбульської конвенції непублічно озвучувалася деякими державами-членами ЄС як передумова затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Ратифікація Стамбульської конвенції дасть можливість експертам Ради Європи контролювати, як Україна виконує взяті на себе зобов’язання. Своєю чергою Україна зможе вимагати посилення відповідальності для кривдників українських громадянок за кордоном, а також притягнення до відповідальності кривдників-українців, які переховуються за кордоном.

Стамбульський протокол також дає докладний опис етичних кодексів у відповідних сферах.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте досі її не ратифікувала. Проти ратифікації систематично виступали Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, які стверджували, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».