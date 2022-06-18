Зеленський приїхав в Одесі до ураженого російською ракетою будинку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n171840-zelenskyy-pryyihav-v-odesi-do-urajenogo-rosiyskou-raketou-budynku-foto.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський 18 червня приїхав у Миколаївську та Одеську області. Глава держави зустрічався з керівниками регіонів, військовими, а також вручив державні нагороди службовцям Національної гвардії.
Президент оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля.
Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.
В Одесі, за повідомленням прес-служби глави держави, президенту доповіли про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. Голова ОВА Максим Марченко повідомив, що через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.
Жертвами обстрілів стали 55 мешканців Одеської області, зруйновано низку об'єктів інфраструктури. Учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.