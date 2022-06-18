Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский приехал в Одессе к пораженному российской ракетой дому

Зеленский приехал в Одессе к пораженному российской ракетой дому (ФОТО)

18 июн 2022, 20:11
999

Президент Володимир Зеленський 18 червня приїхав у Миколаївську та Одеську області. Глава держави зустрічався з керівниками регіонів, військовими, а також вручив державні нагороди службовцям Національної гвардії.



.

Президент оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля.

Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

Зеленський приїхав в Одесі до ураженого російською ракетою будинку

Зеленський приїхав в Одесі до ураженого російською ракетою будинку

Зеленський приїхав в Одесі до ураженого російською ракетою будинку

В Одесі, за повідомленням прес-служби глави держави, президенту доповіли про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. Голова ОВА Максим Марченко повідомив, що через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Зеленський приїхав в Одесі до ураженого російською ракетою будинку

Жертвами обстрілів стали 55 мешканців Одеської області, зруйновано низку об'єктів інфраструктури. Учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

Вручення нагород нацгвардійцям на Одещині

Вручення нагород нацгвардійцям на Одещині

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров