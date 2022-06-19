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На Дніпропетровщині внаслідок російської ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом
Резервуар з паливом вибухнув після удару по Новомосковську, загинув рятувальникhttps://racurs.ua/ua/n171849-rezervuar-z-palyvom-vybuhnuv-pislya-udaru-po-novomoskovsku-zagynuv-ryatuvalnyk.htmlРакурс
На Дніпропетровщині у Новомосковському районі сьогодні, 19 червня, вранці вибухнув резервуар з паливом.
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В результаті загинув один із рятувальників, котрі вже 14-ту годину борються з пожежею, спричиненою нещодавньою російською ракетною атакою. Ще двох рятувальників госпіталізували з опіками. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОВА.
Ця атака наробила багато біди — загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 18 червня, ввечері три російські ракети зруйнували нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Крім того, вранці 18 червня росіяни завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області — цілилися у місцевий нафтопереробний завод.