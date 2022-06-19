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Ракурс
росія знову запустила ракети по Україні, фото: «Українська правда»

Російські ракети збили над Київщиною

19 чер 2022, 09:35
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На Київщині сьогодні, 19 червня, вранці збили кілька російських ракет.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Добровольче формування Бучанської міської територіальної громади № 1.

Зазначається, що загалом було зафіксовано три російські ракети, частину з них збив український літак.

Літак, який чули і бачили багато мешканців — український! Він йшов на перехоплення ракети! Всього ракет було три! Ще одна ракета збита в районі Вишгородського району. Третю перехоплюють українські повітряні сили і вона також буде збита, — зазначається в повідомленні.

Про ліквідацію ворожого повітряного об'єкта у Вишгородському районі Київщини повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об'єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає, — зазначається в повідомленні.

У відомстві закликають громадян не нехтувати сигналом повітряних тривог.

Джерело: Ракурс


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