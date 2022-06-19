Російські ракети збили над Київщиною

Російські ракети збили над Київщиноюhttps://racurs.ua/ua/n171848-rosiyski-rakety-zbyly-nad-kyyivschynou.htmlРакурс
На Київщині сьогодні, 19 червня, вранці збили кілька російських ракет.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Добровольче формування Бучанської міської територіальної громади № 1.
Зазначається, що загалом було зафіксовано три російські ракети, частину з них збив український літак.
Літак, який чули і бачили багато мешканців — український! Він йшов на перехоплення ракети! Всього ракет було три! Ще одна ракета збита в районі Вишгородського району. Третю перехоплюють українські повітряні сили і вона також буде збита, — зазначається в повідомленні.
Про ліквідацію ворожого повітряного об'єкта у Вишгородському районі Київщини повідомляє прес-служба Київської ОВА.
Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об'єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає, — зазначається в повідомленні.
У відомстві закликають громадян не нехтувати сигналом повітряних тривог.