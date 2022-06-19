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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Гайдай

Бої за Сєвєродонецьк тривають, ворог тисне з Попасної — Гайдай (ФОТО)

19 чер 2022, 09:03
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У Сєвєродонецьку, адміністративному центі Луганської області, дуже непроста ситуація.



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Ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни в українських оборонних редутах. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 червня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту» — зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд, — зазначив Гайдай.

Крім того, ворог обстріляв Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Поблизу Білої Гори, Мирної Долини завдано авіаударів, в районі Верхньокам’янки — ракетного удару.

За останні півтори доби знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян в Лисичанську, — зазначив Гайдай.

За словами очільника ОВА, зафіксовані значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема:

  • у Новоіванівці пошкоджені 16 будинків;
  • у Миколаївці пошкоджені дев’ять будинків;
  • у Нирковому пошкоджені шість будинків.

Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Гайдай

Джерело: Ракурс


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