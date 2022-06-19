Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Гайдай

https://racurs.ua/n171847-boi-za-severodoneck-prodoljautsya-vrag-davit-iz-popasnoy-gayday-foto.html

Ракурс

У Сєвєродонецьку, адміністративному центі Луганської області, дуже непроста ситуація.

.

Ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни в українських оборонних редутах. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 19 червня, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому «Азоту» — зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд, — зазначив Гайдай.

Крім того, ворог обстріляв Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Поблизу Білої Гори, Мирної Долини завдано авіаударів, в районі Верхньокам’янки — ракетного удару.

За останні півтори доби знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян в Лисичанську, — зазначив Гайдай.

За словами очільника ОВА, зафіксовані значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема: