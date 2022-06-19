Російська агресія проти України триває, фото: «Телеграф»

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Ракурс

Українські військові відбили штурм рашистів в районі селища Тошківка на Сєверодонецькому напрямку. Противник відійшов та проводить перегрупування.

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Про це сьогодні, 19 червня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька окупанти проводять цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БПЛА «Орлан-10». Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Також відбито штурм ворога на Бахмутському напрямку у напрямках Оріхове — Золоте та Первомайськ — Золоте. Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове — Гірське, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове — Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка — Миколаївка українські військові зупинили точним вогнем. Противник відійшов.

На інших напрямках така ситуація:

на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій українських військ. Завдавалися авіаційні удари по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка. Триває постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території рф;

неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки;

на Слов’янському напрямку противник обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини;

на Лиманському напрямку ворог активних дій не вів. Обстріляв українські підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка, завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного — по населеному пункту Маяки;

на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Завдав ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка та Гродівка;

на Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій;

на Миколаївському напрямку ворог здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне. Вів повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням БПЛА у районі населеного пункту Таврійське;

на Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню у райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці;

на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі;

на Сіверському напрямку, з метою сковування дій Сил оборони, в прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог продовжує утримувати підрозділи зі складу Західного військового округу. Противник продовжує удосконалювати інженерне обладнання позицій та вести повітряну розвідку.