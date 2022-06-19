Последствия российского обстрела, фото: Дмитрий Живицкий

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Росіяни зі своєї території з мінометів обстріляли житловий квартал міста Середина-Буда Шостківського району Сумської області.

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В результаті зафіксовані значні пошкодження у приватному секторі. Дані щодо можливих жертв уточнюються. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що сьогодні, 19 червня, росіяни двічі обстрілювали місто:

з 4-ї до 5-ї години ранку;

близько 7-ї години ранку.