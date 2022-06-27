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Ракурс
В Мариуполе обнаружили тела сотни жертв российской агрессии. Фото: НТА

В Мариуполе обнаружили тела сотни жертв российской агрессии

27 июн 2022, 10:17
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У Маріуполі знайшли понад 100 тіл загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.



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Тіла людей знайшли при обстеженні будівель в Лівобережному районі. На перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди під завалами знайшли понад 100 тіл загиблих. Тіла досі перебувають під завалами, а вилучати їх та ховати загарбники не збираються. Про це 27 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Зазначається, що зараз у місті триває ексгумація, а пріоритети надають дворам шкіл та дитячим садочкам. Після ексгумації ями обробляють від запаху. А на вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі через масові поховання невпинно зростає кількість інфекційних захворювань. Міська влада прогнозує, що до кінця 2022 року від холери, дизентерії та інших захворювань можуть померти майже 10 тис. маріупольців.

Источник: Ракурс


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