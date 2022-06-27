У Маріуполі виявили тіла сотні жертв російської агресії. Фото: НТА

https://racurs.ua/ua/n172123-u-mariupoli-vyyavyly-tila-sotni-jertv-rosiyskoyi-agresiyi.html

Ракурс

У Маріуполі знайшли понад 100 тіл загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.

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Тіла людей знайшли при обстеженні будівель в Лівобережному районі. На перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди під завалами знайшли понад 100 тіл загиблих. Тіла досі перебувають під завалами, а вилучати їх та ховати загарбники не збираються. Про це 27 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Зазначається, що зараз у місті триває ексгумація, а пріоритети надають дворам шкіл та дитячим садочкам. Після ексгумації ями обробляють від запаху. А на вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі через масові поховання невпинно зростає кількість інфекційних захворювань. Міська влада прогнозує, що до кінця 2022 року від холери, дизентерії та інших захворювань можуть померти майже 10 тис. маріупольців.