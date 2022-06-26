Без електрики, світла і надії - у мережу виклали відео зі зруйнованого будинку в Маріуполі, де живуть люди

https://racurs.ua/ua/n172118-bez-elektryky-svitla-i-nadiyi-u-mereju-vyklaly-video-zi-zruynovanogo-budynku-v-mariupoli.html

Ракурс

Життя у Маріуполі нині — це буття без електрики, світла і надії на переселення.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 26 червня опублікував відео зі свого зруйнованого будинку в Маріуполі.

Тут досі мешкають люди, які будь-якої миті можуть впасти у провалля, що утворилося від вибуху бомби на місці сходинкової клітки. Андрющенко виклав відео у Телеграм і додав, що це ролик зі зруйнованої квартири його будинку на Лівобережжі Маріуполя, де досі живуть люди.

Відео від моїх сусідів по дому. Моєму дому в Маріуполі, на Лівобережжі. Сусідня квартира, стіна в стіну з моєю власною. І в цьому домі досі живуть люди. Без електрики, світла і надії на переселення. Живуть у тих квартирах і частині дому, яка залишилась ціла. І в цей час росіяни по всіх каналах і пабліках показують, як покращилось життя в місті, — написав Андрющенко.

Радник мера також повідомляв сьогодні, що росіяни планують розмістити в порту Маріуполя сховище палива для військових потреб, через окуповане місто уже кілька днів йдуть колони російської військової техніки в західному напрямку.

Плани окупантів щодо Маріуполя озвучено після проведення візиту-інвентаризації нового де-факто гауляйтера окупованої Донецької області віталія хоценка.

Пріоритет — порт. У Маріупольському порту буде розміщено основне сховище палива для військових потреб. За використання залізниці це значно скоротить логістику для окупантів до лінії фронту. Також окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забезпечити повноцінне відновлення порту. Загальна логістика: з Маріуполя — металобрухт, зерно та вугілля, у Маріуполь — паливо, військова техніка та БК в першу чергу, — написав Андрющенко.

Він наголосив, що для забезпечення режиму охорони порту окупанти заселили всю першу лінію приватних будинків у районі пляжу Піщаний, що примикає до порту, виключно військовими. При цьому відновлення будівель, за даними радника законного мера, не буде.