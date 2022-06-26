На контракт до армії у росії хочуть приймати відразу зі шкільної лави

https://racurs.ua/ua/n172117-na-kontrakt-do-armiyi-rosiyi-hochut-pryymaty-vidrazu-zi-shkilnoyi-lavy.html

Ракурс

На контракт до армії у росії хочуть приймати відразу зі шкільної лави. У держдумі рф готується законопроект, за яким військова служба за контрактом пропонуватиметься випускникам середніх шкіл, які надходять на військову службу.

.

Таким чином, контрактна служба пропонуватиметься тим, хто ще не має військового вишколу.

Голова комітету Держдуми з оборони, колишній заступник міністра оборони Андрій Картаполов запропонував поправки, які дозволять брати на військову службу за контрактом чоловіків, які закінчили школу, — без проходження термінової служби протягом трьох місяців.

Зараз закон дозволяє укладати контракти чоловікам, які мають вищу або середню професійну освіту (як зазначає «Російська служба Бі-бі-сі», випускники технікумів «щонайменше на рік-два старші» випускників шкіл). Призовники можуть укласти контракт після трьох місяців служби.

Згідно з документами на сайті Держдуми, поправка спрямована на розширення бази комплектування збройних сил. На думку видання, сенс ініціативи полягає у «зниженні освітнього цензу», «отже, і віку новобранців-контрактників».

Водночас Картаполов пропонує заборонити відправляти на збройні конфлікти солдатів, матросів, сержантів і старшин, які відслужили менше ніж чотири місяці або не завершили підготовку з військово-облікової спеціальності.

Депутат вніс ці поправки до законопроекту, ухваленого у першому читанні у 2021 році. Друге читання призначено на 28 червня.

Раніше в рф скасували вікову межу для вступу на службу за контрактом — до 50 років. Влада рф стверджує, що у війні в Україні беруть участь лише військовослужбовці за контрактом. Згідно з численними свідченнями, на війну відправили й строковиків. Згодом військова прокуратура заявила про покарання відповідальних за це офіцерів. Також відомо про участь у війні найманців приватних військових компаній.