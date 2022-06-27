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ЗСУ знищили вже 35 тис. російських окупантів. Фото:

ЗСУ знищили вже 35 тис. російських окупантів (ІНФОГРАФІКА)

27 чер 2022, 09:48
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Втрати російської армії у війні проти України складають вже майже 35 тис. солдатів та офіцерів.



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За минулу добу, 26 червня, ЗСУ ліквідували 150 окупантів, спопелили 20 танків, 28 броньовиків, сім артилерійських систем, дві системи ППО, 11 автомобілів та збили шість безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 червня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 35 тис. (+150) осіб ліквідовано,
  • танків — 1 тис. 552 (+20) од,
  • бойових броньованих машин — 3 тис. 687 (+28) од,
  • артилерійських систем — 771 (+7) од,
  • РСЗВ — 243 (+0) од,
  • засоби ППО — 101 (+2) од,
  • літаків — 217 (+0) од,
  • гелікоптерів — 184 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 636 (+6),
  • крилаті ракети — 139 (+0),
  • кораблі/катери — 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 575 (+11) од,
  • спеціальна техніка — 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

ЗСУ знищили вже 35 тис. російських окупантів — військові втрати росії

Нагадаємо, ЗСУ атакували ракетами базу техніки окупаційних військ рф у місті Сніжне (Горлівський район Донецької області). Дві ракети прилетіли із північного заходу та влучили в підприємство «Сніжнянськхіммаш».

Джерело: Ракурс


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