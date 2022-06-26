Базу рашистів у Сніжному накрили ракетним обстрілом

https://racurs.ua/ua/n172109-zsu-nakryly-raketnym-obstrilom-bazu-okupantiv-v-dalekomu-tylu-video.html

Ракурс

У базу техніки окупаційних військ рф у місті Сніжне (Горлівський район Донецької області) підрозділи ЗСУ влучили ракетами.

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Численні свідчення цього удару з’явилися у місцевих телеграм-каналах 25 червня. Жителі окупованого ще у 2014 році Сніжного на відео повідомили, що дві ракети прилетіли із північного заходу та влучили в підприємство «Сніжнянськхіммаш».

Коментатори у місцевих групах написали, що приліт був «чітко по стоянці техніки». На кадрах, які опублікували телеграм-канали «Типовий Донецьк» та «Типове Сніжне», видно велику пожежу.

26 червня окупанти опублікували фото решток ракет, які вразили, ймовірно, базу техніки. Маркування на рештках свідчать про те, що по Сніжному вдарили з ракетного комплексу «Точка-У».

Росіяни вважають, що пуски по Сніжному здійснили з підконтрольної України частини Донецької області. Сніжне знаходиться на сході Донецької області неподалік кордону з російською федерацією. Упродовж останніх восьми років це був «глибокий тил» окупантів.